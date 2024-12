IJtunnel richting Amsterdam-Noord dicht door technische storing

Het verkeer dat vanaf de stad richting Amsterdam-Noord, Purmerend of de ring moet wordt aangeraden om om te rijden via de Piet Heintunnel. Ook kan er worden omgereden via de Coentunnel. Het is de derde keer in een maand tijd dat de tunnel dicht is voor het verkeer.

Twee dagen geleden was de nabijgelegen Michiel de Ruijtertunnel, die onder het Centraal Station loopt, ook gesloten vanwege een technische storing aan de omroepinstallatie. De tunnel was toen 3,5 uur gesloten voor het verkeer.