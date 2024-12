Dag Sinterklaasje: bekijk hier hoe Sinterklaas terugkeert naar Spanje

In de haven van Den Oever ligt het stoomschip van Sinterklaas vanavond al te wachten op zijn bemanning. Nu pakjesavond is gevierd, gaan de Sint en zijn Pieten in het donker terug naar Spanje. Op de kade is sfeervolle verlichting te zien en wordt passende muziek gedraaid.

Als de Sint aankomt, geeft hij de kinderen nog een handje en dan stapt hij aan boord. De aanwezige kinderen en hun ouders zien iets wat normaal niemand ziet: het vertrek van de Sint.

Bekijk hieronder hoe dat eruit zag: