Onstuimig weer vandaag, mogelijk tweelingstorm op komst dit weekend

Vanmorgen zorgt het weer voor flinke overlast. "In Oudkarspel viel al 35 millimeter regen", vertelt Weerman Jan Visser op NH Radio. Op Vlieland en Texel is officieel sprake van een storm, met windkracht 9 en windstoten tot wel 108 km/uur. Aan de kust en rond het IJsselmeer waait ook een stormachtige wind, terwijl het landinwaarts hard waait met windstoten boven de 80 km/uur. In de hele provincie geldt code geel tot twaalf uur vanmiddag.

In de loop van de ochtend zal de wind afnemen. Tot die tijd vallen nog plaatselijk buien. "Het kan echt nog wel even flink gaan regenen", benadrukt de weerman. Vanmiddag klaart het op en laat de zon zich zien, bij temperaturen van 8 tot 9 graden.

Tweelingstorm in het weekend

Komende nacht trekt storm Darragh richting Belfast en morgenmiddag richting Noord-Brabant en Limburg. Mogelijk krijgt ook Noord-Holland hiermee te maken, waardoor het in ieder geval onstuimig wordt. Zeker aan zee kan de wind toenemen tot hard of stormachtig met windkracht 9.

"Dan kunnen we wel rekenen op een stevige zuid tot zuidwestenwind, met uitschieters tot windkracht 7", voorspelt de weerman. Volg alle ontwikkelingen van het weer in het liveblog.