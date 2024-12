🔴 Liveblog | Zware windstoten teisteren provincie, vooral aan kust en in Waddengebied

Met windstoten tot wel 120 kilometer per uur raast storm Darragh over Nederland. Alleen in het noorden van de provincie sprake van een officiële storm, maar in de rest van de Noord-Holland spookt het ook flink. Het KNMI heeft code geel afgegeven en Schiphol heeft ruim honderd vluchten geannuleerd. Hoe de storm huishoudt in de regio lees je in dit liveblog.