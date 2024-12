Ruim honderd vluchten geannuleerd op Schiphol om harde windstoten

Het gaat inmiddels om 90 retourvluchten van KLM die zijn geannuleerd, en 120 vluchten in totaal, aldus een woordvoerder van de KLM. De geschrapt vluchten bevinden zich allemaal binnen Europa.

Volgens een woordvoerder van Schiphol zal het oponthoud tot ongeveer 15.00 uur aanhouden. Dat geldt zowel voor vertrekkende als aankomende vluchten.

"We houden nauw contact met de weerdienst, maar voor nu gaan we ervan uit dat de situatie tot ongeveer 15.00 uur zal duren."

Reizigers wordt aangeraden voor vertrek de actuele vluchtinformatie te checken of contact op te nemen met hun luchtvaartmaatschappij.

De zware windstoten van storm Darragh komen uit het westen tot noordwesten en bereiken snelheden van 75-90 kilometer per uur, langs de kust mogelijk 90-100 kilometer per uur, meldt het KNMI. Op de Wadden kunnen de windstoten mogelijk snelheden van 100-120 kilometer per uur bereiken.