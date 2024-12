112-blog | Traumahelikopter op de A7 voor auto in het water • Overval op supermarkt Noord-Scharwoude

07.52 uur

Aan de Notarisappelstraat in Zuidoostbeemster is gisteravond brand uitgebroken. Niemand is gewond geraakt en het vuur is niet overgeslagen naar de woning ernaast.

Er werden meerdere brandweervoertuigen opgeroepen omdat er een elektrische scooter in de schuur stond en er zonnepanelen op het dak waren bevestigd. Na ongeveer een uur was de brand geblust.