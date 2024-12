112-blog | Schipholtunnel afgesloten door te hoge vrachtwagen • Gewonde na aanrijding Amstelveen

13.52 uur

Op een rotonde op de Van der Hooplaan is gisteravond rond 18.30 uur een voetganger aangereden door een auto.

Een brandweerauto die in eerste instantie onderweg was naar een gaslekkage kwam toevallig langs en is te hulp geschoten. Volgens een woordvoerder van de brandweer was het slachtoffer nog aanspreekbaar. Deze persoon is naar het ziekenhuis vervoerd.