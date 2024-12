80 jaar na Haarlemse Sinterklaasrazzia: opbrengst was 'ver onder de Mofse raming'

Veel mannen hebben zich kunnen verbergen in hun huizen of schuilplaatsen, zag Netty. “Wel in Schoten en in door evacuatie verlaten huizen in Haarlem-Noord en in de binnenstad konden de Duitsers mannen oppikken. Maar al bij al oogsten zij zeer weinig succes. Slechts in één geval is mij bekend dat iemand is doodgeschoten. Het was een man die met een roeibootje over het Spaarne trachtte te vluchten.”

Opbrengst viel tegen

De opbrengst van de razzia viel tegen voor de Duitsers. 1300 mannen uit een grote stad was ‘ver onder de Mofse raming’, zoals verzetsblad Vrij Nederland schreef. Dat doet echter niks af aan het leed dat deze groep overkwam. De opgepakte Haarlemmers werden tewerkgesteld in het dorp Rees, vlak over de grens aan de Rijn. Daar heerste een schrikbewind. Hoewel de bevrijding een klein half jaar later volgde, kwamen er 81 Haarlemmers te overlijden.

