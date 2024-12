Wie is de nieuwe directeur van AZ? Zes persoonlijke vragen aan Merijn Zeeman

"Als je over de A9 aan komt rijden, is AZ de poort naar Alkmaar en de Kop van Noord-Holland. De functie die AZ heeft in de regio is belangrijk. Dat hier vaker en meer mensen komen, wordt een belangrijke opdracht. AZ is eigenaar van het stadion en het gebied er omheen. Daarmee wil ik aan de slag gaan en dat ontwikkelen. Samen met gemeente optrekken. Daar zit wel degelijk rek en is een mogelijkheid om een stap te zetten."

Portemonnee

Bij AZ komt Zeeman binnen in een stabiele organisatie die financieel gezond is. De afgelopen jaren wist de Alkmaarse club meerdere klappers te maken met het verkopen van spelers. Bij het kopen van spelers was en is de club aanzienlijk voorzichtiger. Dat gaat wat Zeeman betreft ook niet veranderen. En dat terwijl de landstitels van 1981 en 2009 het gevolg waren van financiële uitspattingen van de broers Molenaar en later Dirk Scheringa.