NH zet bijzondere vrijwilligers uit Noord-Holland in het zonnetje deze kerst

Het team van NH Helpt gaat de provincie in om die lieve mensen te bezoeken, die in hun buurt net even het verschil maken. Mensen die zonder daar veel voor terug te hoeven krijgen, zorgen dat de boel blijft draaien op de club of vereniging. Die kanjers gaan we verrassen, samen met degene die ze bij ons heeft aangemeld.

Tien portretjes van mooie mensen die onze provincie rijk is. Vanaf maandag 9 december plaatsen we die twee weken lang iedere werkdag online. Op diezelfde dagen krijgen ze ook aandacht in het radioprogramma June Tot Twee. Op TV zijn er dagelijks twee portretten te zien van maandag 16 t/m vrijdag 20 december.