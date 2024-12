Tot middag code geel vanwege zware windstoten

Storm Conall is nog maar iets meer dan een week geleden en de volgende storm is alweer in aantocht. Langs de kust kunnen de windstoten morgen mogelijk oplopen tot 90 à 100 kilometer per uur. Er wordt opnieuw gewaarschuwd voor verkeershinder. "Vooral voor fietsers en bestuurders van vrachtwagens en auto's met aanhangers", aldus het KNMI.

Daarnaast kunnen er ook boomtakken afbreken en mogelijk voor gevaar zorgen. In de eerste helft van vrijdagmiddag zal de wind weer afnemen en verdwijnen.