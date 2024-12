Crypto-hype in Noord-Holland: jongeren jagen op snel geld

En juist over de succesverhalen die op social media rondgaan maakt Christian Meijer hoofd van Wijzer in Geldzaken zich zorgen: "Wat we zien in onze onderzoeken is dat jongeren het beeld hebben dat je er snel rijk mee kan worden, dat wordt bevestigd via social media, waar positieve verhalen te zien zijn. Je ziet niet vaak de mensen die geld zijn verloren. Veel mensen denken dat je er snel veel geld mee kan verdienen."

Tonnen rijker

Floris stapte een paar jaar geleden in op aanraden van een vriend. "In 2016 zei een vriend dat ik naar ethereum moest kijken, dat was toen drie euro. Inmiddels is dat een paar duizend euro. Sindsdien ben ik actief in crypto." Naast dat De Bijl veel geld heeft verdiend, is hij ook veel verloren. "Je hoort alleen de succesverhalen, dat mensen tonnen rijker zijn geworden. Houd er rekening mee dat dat voor jou niet het geval gaat zijn."

Het advies van Christian Meijer is om voordat je aan crypto begint, je eerst goed te verdiepen in de voor- en nadelen. Ook raadt hij aan om meerdere kanalen te volgen en verschillende geluiden op te zoeken. De Bijl kan dit beamen, zijn gouden regel is: "Alleen handelen met geld dat je kunt missen."