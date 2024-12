Strandvonder Willem de Rover (80) krijgt een lintje en dat is een kroon op zijn werk

En die verrassing had Willems vrouw, Tiny, niet zien aankomen. “Ik zag al die fietsen staan bij het café en ik dacht 'huh?' Wat doen al die fietsen hier op donderdagmiddag om 16.00 uur?”

Willem daarentegen had wel een vermoeden dat er iets ging gebeuren: op de uitnodiging stond namelijk dat hij een net jasje aan moest trekken. En hij wist dat hij die dag 40 jaar in dienst was als strandvonder. “Maar een lintje had ik niet verwacht, nee, een klein slokkie dacht ik”, lacht Willem.

