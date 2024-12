Oud Artis-directeur Bart Lensink stond aan de wieg van de moderne dierentuin

"Dieren horen in principe thuis waar ze geboren zijn: in het wild", betoogde Lensink tegen iedereen die het horen wilde. "Als je ze in de dierentuin wil hebben, moet je duidelijk aangeven waarom. Dat kunnen educatieve redenen zijn, om mensen in contact te brengen met de levende wereld. Maar daarvoor hoef je niet de hele levende wereld te laten zien, je kunt daaruit ook keuzes maken."

Meer ruimte, minder soorten

Het resultaat was dat onder Lensink het aantal diersoorten in Artis met een derde werd teruggebracht. De dieren die overbleven kregen meer ruimte. Wel bleef het totaal aantal dieren ongeveer gelijk omdat sommige soorten weer in groepen konden worden gehouden, zoals in het wild. Daarvoor stonden kuddedieren als antilopen en zebra's vaak met z'n tweeën in het perk.

Veel toenmalige dierverzorgers maakten zich grote zorgen om de revolutionaire plannen van Lensink. Ze vreesden dat dit het einde van de dierentuin betekende. Het tegendeel bleek waar.

"Ik denk dat Lensink de man is geweest die het voortbestaan van de dierentuin heeft gewaarborgd", zegt oud-verzorger Luc van Walbeek. "Anders was het slecht afgelopen."