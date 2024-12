Roxy Dekker, Yves Berendse en Donnie: waarom waren 'onze' artiesten zo populair?

Velderman werkt als dj door heel Nederland en merkt dat het Hollandse levenslied veel populairder is dan tien jaar geleden. "Als je in de top 40 van tien jaar geleden kijkt, zul je iemand als Yves Berendse niet zien. Toen had je wel Nederlandstalige artiesten als Davina Michelle en Antoon, maar de laatste drie jaar is dat weer veranderd naar volkser geluid. Denk dan aan namen als Mart Hoogkamer, Yves Berendse en Samantha Steenwijk."

De radiopresentator verwacht dat we in de komende jaren nog veel meer Noord-Hollandse artiesten in de Spotify Wrapped lijstjes gaan tegenkomen. "Dave Dekker is bijvoorbeeld iemand om in de gaten te houden. En Jesse Prins lijkt qua stemgeluid heel erg op Tino Martin. Dean Presley is juist een beetje Danny Vera-achtig. Maar het hangt helemaal af van TikTok."