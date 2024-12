Peter (17) liep vast, maar dankzij Kennemer Kids vindt hij zijn weg weer op school

Thuisblijven zorgt voor isolement

De oorzaken van schooluitval verschillen per kind. "Sommigen hebben autisme, hoogbegaafdheid, trauma's of komen uit een onveilige thuissituatie." Bij Kennemer Kids krijgen zij wat ze écht nodig hebben: een goed gesprek in plaats van een extra boek met sommen.

Stevan, vertelt NH over zijn zoon Peter: "In vier gymnasium kwam hij in de puberteit en raakte hij volledig in de knoop met zichzelf. De puberteit is een tijd waarin je jezelf leert ontdekken, maar voor hem werd het een worsteling. Het uitte zich in paniekaanvallen op school. Tijdens de pauzes sloot hij zich op in het toilet, en uiteindelijk werd hij zwaar depressief."

Voorheen bestond er geen passende plek voor kinderen zoals Peter, waardoor ze vaak noodgedwongen thuis kwamen te zitten – soms jarenlang. Berkhout benadrukt: "Dat is ontzettend schadelijk. Het tast hun zelfvertrouwen aan, brengt isolatie en somberheid met zich mee, en sommigen worden zelfs depressief. In ernstige gevallen stoppen ze zelfs met eten."