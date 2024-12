Museum van de Geest gered met 900.000 euro steun van Haarlem

Het museum is te vinden in het Dolhuys aan de Schotersingel. In het monumentale pand werden eeuwenlang mensen met psychische problemen opgevangen. Nu huisvest het museum rond mentale gezondheid.

Het museum kwam in de problemen door de coronacrisis en het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Door corona was het museum in Haarlem lang dicht en door de oorlog sloot het (Russische) museum Hermitage in Amsterdam, waar het Museum van de Geest ook een expositieruimte heeft. De schulden liepen snel op. In oktober balanceerde het museum op de rand van een faillissement. Het was nog maar de vraag of de salarissen van de medewerkers betaald konden worden.

Veel minder betaalde medewerkers

Een eerste reddingsplan werd afgelopen maand verworpen door de gemeenteraad. Het ging toen om een bedrag van 1,8 miljoen euro aan belastinggeld. Cultuurwethouder Diana van Loenen deed toen nog een laatste poging om elders geld te vinden. Dat is deels gelukt: de vier GGZ-instellingen die het Museum van de Geest hebben opgericht, zijn bereid om de komende jaren meer geld uit te trekken.

Ondertussen kwam interim bestuurder Eelco Damen met een nog verder afgeschaald toekomstplan. Het museum kan door met veel minder betaalde medewerkers. Van de twintig voltijdsbanen zijn er inmiddels nog zeven over. Het bedrag dat aan de gemeente wordt gevraagd om het museum overeind te houden, is gehalveerd. Van 1,8 miljoen tot 900.000 euro. Voor de komende twee jaar.

Huur en lening kwijtgescholden

Het gaat onder meer om het kwijtschelden van een lening uit 2020 en van de huur van het pand in 2024. De gemeente is eigenaar van het monument en heeft het een aantal jaar geleden voor veel geld laten renoveren.

Tekst loopt door onder de foto.