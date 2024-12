Peter (67) nog vóór kerst herenigd met dochters na horrorontvoering Brazilië

Nadat de politie is ingeschakeld en de ontvoering uitgebreid in de media wordt behandeld, wordt Kuin vrijgelaten. "Waarschijnlijk heeft de politie mijn telefoon gepeild en werd het de ontvoerders te heet onder de voeten."

Na een lange tocht door de Braziliaanse jungle komt hij weer in de bewoonde wereld, waar hij door een familie wordt opgevangen. "Ik heb het overleefd en dat is eigenlijk een wonder. Het is een beetje alsof je herboren wordt."

Peter is nog niet hersteld van de verwondingen die hij opliep tijdens de martelingen. "Ik ben keihard in mijn ribben geschopt en heb daarom moeite met ademhalen. Het gaat langzaam maar zeker iets beter. De komende weken moet ik hier nog herstellen. Zodra ik weer op de been ben, vlieg ik terug naar mijn dochters. Dat zal een emotioneel weerzien worden, het zijn echte knuffelbeesten."

Bijdrage aan nieuw leven

En dat hij terug kan vliegen, is te danken aan een inzamelingsactie die door zijn dochters op touw werd gezet om Kuin financieel weer op weg te helpen. De ontvoerders hebben namelijk alles van waarde gestolen waardoor Kuin berooid achterbleef.

"Dat is allemaal maar materiaal, ik ben vooral blij dat ik nog leef." De teller van de inzamelingsactie staat inmiddels ruim boven de 4 duizend euro. "Dat er zoveel mensen zijn die mij willen helpen is echt fantastisch. Ik wil ze allemaal ontzettend bedanken, het is een bijdrage aan een nieuw leven."

Zijn huis in Brazilië laat hij achter, net als zijn leven daar. Voor Kuin is dat na al die jaren best emotioneel. "Ik had daar veel vrienden en was helemaal ingeburgerd. Ik woonde in een paradijselijke omgeving. De mooiste dieren en planten vind je hier. Ik had hier ook werk en was net bezig om een bedrijfje op te starten. Ik begin nu pas aan het idee te wennen dat alles anders wordt."