Taxichauffeur Han verwent zieke kinderen in Spaarne Gasthuis door heel veel te tanken

Han de Jonge is wat collega's van Vervoersbedrijf Markus 'een zorgzaam type' noemen. Dat blijkt onder andere uit het vrijwilligerswerk dat hij doet voor de patiënten van revalidatiecentrum Zuiderhout in Haarlem.

Daar helpt hij vanmiddag mee om de Sinterklaasbingo in goede banen te leiden. En dat op het moment dat hij net klaar is met zijn inzamelingsactie voor de jonge patiëntjes van het Haarlemse Spaarne Gasthuis.

Tranen

Daar werd het verplegend personeel bedolven onder pluchen Disneyfiguurtjes. Die gaan hun weg vinden naar kinderen die tijdens de feestdagen worden opgenomen.

"Ze leggen er bijvoorbeeld een neer op bed als een kind wordt opgenomen. Daarmee verlicht je het toch een beetje voor een kind. Het verplegend personeel was onder de indruk van de hoeveelheid knuffels. Ik zag zelfs iemand met tranen de ogen. Mooi is dat", vertelt Han.

Kleine moeite

Het was voor hem een kleine moeite: een kwestie van benzine tanken. Als directiechauffeur is dat voor hem een dagelijkse bezigheid. Hij kreeg ook hulp van collega's. "Alleen had ik het niet gered, we hebben het echt met elkaar gedaan", zegt hij. Ook een uitgeverij werkte mee. Die zorgde voor een stapel Donald Duck's die Han mét de knuffels afleverde.

Hoewel de actie speciaal voor Sinterklaas bedoeld was, sparen Han en zijn collega's door. "De actie loopt nog even", zegt hij. "Het is zonde om te stoppen. Dus het Spaarne Gasthuis kan binnenkort nog een ladinkje verwachten."