Vliegtuigbouwers willen piloot vervangen door computer, piloten vrezen veiligheid

Reactie Airbus

"Airbus is voortdurend op zoek naar manieren om zijn productlijnen te verbeteren en te ontwikkelen, met als doel de veiligheid, efficiëntie en prestaties verder te optimaliseren. We zijn ervan overtuigd dat piloten in de operatie centraal zullen blijven staan. Automatisering kan een wezenlijke rol spelen door hen in de cockpit te assisteren en de werkdruk te verminderen. Airbus zal altijd de veiligste keuze maken. Voor de nabije toekomst is dit een goed uitgeruste en competente, menselijke piloot in het hart van een gedegen en flexibel systeem, inclusief relevante automatisering. We zetten ons in voor de ontwikkeling van nieuwe oplossingen die vliegtuigbemanningen blijven ondersteunen en bijdragen aan een hoger veiligheidsniveau. Daarbij blijven we continu in dialoog met onze klanten en de autoriteiten."