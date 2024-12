'24 Uurs van Medemblik' in gevaar: "Dan finishen we wel in een andere gemeente"

De zeilrace van 24 uur is één van de grootste races in Nederland. Meer dan 400 boten starten vanaf verschillende startpunten, om een dag later met z'n allen te finishen in Medemblik. Aan de '24 Uurs' doen enkele duizenden wedstrijd- en toertochtzeilers mee. Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers naar Medemblik.

Punt van discussie is een bedrag van 4.000 euro aan liggeld voor de schepen. Dat bedrag wordt belast omdat de honderden boten gebruik maken van de haven in Medemblik. Voorheen werd dit door de gemeente beschikbaar gesteld, maar nu de havendienst is geprivatiseerd, komt dat voor rekening van de organisatie. Daarnaast bestaat er nog onenigheid over een factuur van 2.000 euro voor koffie en koeken.

'Deelnemersaantal in gevaar'

"Wij zijn een vrijwilligersorganisatie", zegt voorzitter Klaas Jan Kroon. "Dit bedrag slokt een kwart van onze begroting op. Doorbelasten aan de deelnemers? Deelname is de laatste jaren al duurder geworden, omdat de veiligheidseisen hoger zijn geworden. Als je nog eens 10 procent gaat verhogen, komt je deelnemersaantal in gevaar. Het beeld dat zeilen alleen maar voor de elite is, is achterhaald."

Kroon erkent dat de gesprekken met de gemeente stroef verlopen. Afgelopen woensdag nog zat hij aan tafel met wethouder Gerben Gringhuis. "Een mistig gesprek", noemt hij het.

Eerdere jaren ontving de organisatie subsidie, die nu opnieuw moet worden aangevraagd. "Maar of we die krijgen, dat weten we niet", zegt Kroon. "Dat maakt het voor ons lastig, want wij kunnen financieel geen risico nemen én hebben sterk de behoefte aan duidelijkheid. Ook voor de komende jaren."