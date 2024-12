Steun voor IJmuiden: nieuwe Energiehaven moet hoge druk op ruimte in zeehaven verlichten

Ingrid Post is programmadirecteur Energietransitie Noordzeekanaalgebied. Volgens haar is het het belang van de windmolenparken op zee duidelijk: "We zitten in een klimaatverandering en daar moeten we iets aan doen. Wind is een heel belangrijke pijler van de energietransitie." Post werkt samen met overheden, netbeheerders en industrie aan een heel nieuw energiesysteem. Veel van de duurzame energie komt van wind op zee. De windturbines die daarvoor nodig zijn, worden gebouwd aan land en dat merkt zeehaven IJmuiden; de ruimte daarvoor is op. Daarom wordt een nieuw project gestart: De Energiehaven.

Post vertelt in de NH-serie 'Expeditie Noord-Holland: Havens' over de impact van het transporteren van de opgewekte energie op ons landschap. "We kunnen het nu al zien: in Wijk aan Zee, waar een heel groot transformatorstation is gebouwd." Daar wordt de stroom van zee omgezet en via het landelijke stroomnet door heel Nederland verspreid.

Tekst loopt door onder de foto.