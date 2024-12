Haarlemse historische bakkerij 'bijna helemaal' tegen de vlakte

In dat jaar werd ook de vernieuwde bakkerij in gebruik genomen. Dat was een voor die tijd gigantische broodfabriek, waar twee broodlijnen elk zo’n 1600 broden per uur afleverden. Vermaat’s was een innovatief bedrijf. Al voor de oorlog waren er in heel Haarlem en omgeving rijdende broodwinkels te vinden: auto’s en bakfietsen die de snel uitdijende stad dagelijks van vers brood voorzagen.

Winkelcentrum Spaarneboog

Straks is er alleen nog die ene muur die aan Vermaat’s herinnert. De hele oppervlakte van de voormalige bakkerij en directe omgeving gaat radicaal veranderen. Na de sloop van de bakkerij wordt het naastgelegen Spaarneboog onder handen genomen. Het winkelcentrum wordt in een compleet nieuw jasje gestoken, waarbij een deel van het bestaande winkelcentrum wordt gesloopt.

Eigentijdse plek voor werken, winkelen en wonen

Mogelijk wordt tijdens de werkzaamheden de supermarkt die in het winkelcentrum is gevestigd tijdelijk verhuist naar de op het vrijgekomen terrein van Vermaat’s Bakkerijen. Het is één van de vele beslissingen die nog moeten worden genomen. De grondeigenaren en de gemeente hebben de ambitie om het gebied te ontwikkelen tot een eigentijdse plek waar gewerkt, gewinkeld en gewoond wordt.

