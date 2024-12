Regen en harde wind, maken Pakjesavond lastig voor de Sint

De ANWB zei het vanmorgen al vroeg,

Noord-Holland heeft een flinke avondspits voor de boeg.



Vanaf een uur of drie lopen de vertragingen op,

en sta je mogelijk vast van Amsterdam tot in de Noordkop.



Het weer helpt vandaag niet mee,

er valt veel regen en het is stormachtig aan zee.



Dus zit jij vanmiddag achter het stuur?

Houd dan rekening met een filepiek tussen vier en vijf uur.

Morgen worden harde windstoten verwacht,

en is daarom code geel in de provincie van kracht.



Harde windstoten zorgen vooral voor gevaarlijke situaties rond het IJsselmeer,

Afgebroken takken en auto's met aanhangers kunnen zorgen voor hinder in het verkeer.