112-blog | Grote brand in rieten dak van stolpboerderij in Burgerbrug • Brand in meterkast van containerwoning

34 minuten geleden

In het rieten dak van een stolpboerderij in Burgerbrug ontstond donderdagavond rond half 10 een brand. Bij de brand raakte niemand gewond. De brandweer is binnen en buiten bezig om de brand te blussen. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.

De brand zit nog in de nok van het dak. Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord duurt het nog wel even voordat de brand aan de Grote Sloot helemaal uit is, vanwege de rieten kap.

De brandweer schaalde al snel op naar ‘grote brand', omdat er door de harde wind een kans was dat de brand over zou slaan op naastgelegen huizen. Dit is volgens de woordvoerder gelukkig niet gebeurd.