112-blog | 17-jarige ontvoerd en mishandeld in Amsterdam • Brand bij Leger des Heils in Zaandam

06.39 uur

Bij het Leger des Heils aan de Westzijde in Zaandam is in de nacht van woensdag op donderdag brand uitgebroken. Het vuur ontstond rond 00.15 uur op de eerste verdieping van het opvanghuis, waarna het ontruimingsalarm afging. De brandweer moest ter plaatse meerdere deuren openbreken om de brandhaard te bereiken. In totaal werden ongeveer tien bewoners geëvacueerd. Zij stonden in de koude nachtelijke uren buiten en werden door hulpverleners voorzien van verwarmingsdekens.

Volgens een getuige is een persoon is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Na ruim een uur wist de brandweer het pand veilig te verklaren. De oorzaak van de brand wordt onderzocht.