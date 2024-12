Kwakelaars kiezen kunstwerk om traditionele kermisoptocht te vieren

Toelichting

De Kermis staat ook voor gekke en vrolijke personen. Vroeger was er altijd een accordeonist aanwezig om de boel op te vrolijken. Op de speelkaart staat de muzikant met accordeon afgebeeld als “Joker” van het kaartspel. Op de andere 4 speelkaarten staan de letters K, K en 52 voor Koning (Heer) voor Kwakelse Kermis en voor (19)52. In 1952 is de 1e Kermisoptocht gehouden. Inmiddels is deze optocht uitgegroeid tot wat zij nu is, met de 70e grote kermisoptocht in 2024. Het kunstwerk zet de Kwakelse Kermis op de kaart.