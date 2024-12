Gebrek aan 'frisheid' breekt Ajax op: "Josip Sutalo heeft al bijna 3000 minuten gemaakt"

Jorrel Hato merkt ook dat er minder frisheid binnen de ploeg is. "Veel jongens hebben al veel gespeeld. We zakten in de tweede helft wat meer terug mede door de frisheid. Het is niet makkelijk om zoveel wedstrijden te spelen, maar vanaf morgen gaat de focus op AZ."

Anton Gaaei scoorde in de eerste helft een wereldgoal: hij nam een afgeslagen bal aan op de borst en pegelde 'm vervolgens kiezelhard in het doel. Farioli vierde het doelpunt met Steven Berghuis. "In een van de meetings masseerde Steven het rechterbeen van Anton. Ik heb Steven dus meteen bedankt voor zijn goede warming-up. Dat heeft hij goed gedaan."

