🔴 Liveblog: Ajax komt gelijkmaker FC Utrecht niet meer te boven

56 minuten geleden

Het lukt Ajax niet om te winnen van FC Utrecht. De topper eindigt onbeslist na goals van Anton Gaaei en Jens Toornstra (eigen doelpunt). Door het gelijkspel blijft Ajax tweede in de eredivisie, maar wordt de marge met FC Utrecht niet groter. Koploper PSV is de echte winnaar van dit inhaalduel.

AZ is komende zondag de eerstvolgende tegenstander van Ajax. De wedstrijd begint 14.30 uur in Alkmaar. Dat duel kun je live volgen in ons liveblog.