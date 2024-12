Inwoners Naarden en Bussum starten petitie tegen sluiting kinderboerderijen

Afgelopen maandag werd bekendgemaakt dat Kinderboerderij 't Mouwtje, Hertenkamp Bussum, Hertenkamp Naarden en Kinderboerderij Pluimgraaf vanaf 16 december hun deuren gaan sluiten. Dit is besloten door de stichting die de dierenweides beheert en gemeente Gooise Meren.

De stichting, De Gooise Ark, zou al jaren niet meer aan de juiste subsidievoorwaarden voldoen en kon daardoor geen geld krijgen voor het beheer van de boerderijen. De gemeente heeft de afgelopen jaren bijgesprongen om de vaste kosten te dekken, maar daar stoppen ze nu mee.

Volgens Chantal Calis van De Gooise Ark is dit in goed overleg gegaan. "We hebben de afgelopen jaren gekeken naar oplossingen met de gemeente. Maar nu is het tijd voor een frisse blik en daar staan wij helemaal achter."

De gemeente wil nu, samen met de inwoners van Naarden en Bussum, een nieuwe invulling voor de gebieden bedenken. Dat is mogelijk weer met dieren. Wel vindt de gemeente het belangrijk dat het 'aansluit bij de huidige tijd' en dat het een educatieve functie krijgt.

Petitie

Toch zijn de inwoners van Naarden en Bussum hier niet blij mee. Zij willen graag dat de dierenweides blijven bestaan. Ze verzoeken de gemeente daarom in een petitie om 'op zoek te gaan naar een mogelijkheid voor het behoud van de kinderboerderijen en hertenkampen.'

'Laat de volgende generatie ook genieten van dieren, groen en samenzijn. Kom in actie!' Roepen ze op. Ze vinden het belangrijk dat kinderen op de boerderijen hun energie kwijt kunnen en tot rust kunnen komen bij en met de dieren. Ook staat er in de petitie: 'hoe meer dieren uit de omgeving van kleine kinderen verdwijnen, hoe minder begrip en educatie voor dieren er overblijft.'