Familie Zwaan krijgt azc in achtertuin: "Ze zijn welkom, iedereen heeft recht op een plek"

Omwonenden, bedrijven en verenigingen in de buurt hebben een brief gekregen of zijn door de wethouders van de gemeente gebeld. "De reacties waren positief. En mensen zeiden ook dat ze graag willen helpen."

Ontsluiting azc via de Gouw

Wanneer de opvang er komt en hoe die eruit komt te zien, is nog onduidelijk. Dat is aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De ontsluiting naar de weg, gebeurt tussen de twee aangrenzende woningen aan de Gouw.

Op de locatie waar die straks ook al moet komen als de nieuwbouwwijk klaar is. En dus ook naast het huis van de familie Zwaan. "Iedereen heeft recht op een plek, dus laat ze maar komen, aldus Riet.

En over de veiligheid maakt de gemeente zich geen zorgen. "Bij de crisisnoodopvang die we hier hebben gehad zijn ook nooit problemen geweest, ook niet bij de opvang van Oekraïeners. Ik ga ervan uit dat het hier ook geen problemen komen. En anders hebben we altijd nog onze boa's en de politie", aldus de wethouder.

Inloopbijeenkomst voor inwoners

De gemeente organiseert op 16 december een inloopbijeenkomst in wijkcentrum De Bonte Veer. Franx: "Het moet geen Poolse landdag worden, waar iedereen maar roept en schreeuwt. Er is de mogelijkheid om in een persoonlijk gesprek en in alle rust je vraag te kunnen stellen."

De familie Zwaan zal de nieuwe tijdelijke buren in ieder geval met open armen ontvangen. "Ik zet nog een kop koffie voor ze ook", aldus Riet.