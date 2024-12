Heldhaftige redding: marinepersoneel bevrijdt automobilist uit zinkende auto

"Toen we alarmlichten aan zagen gaan en mensen zagen uitstappen, hadden we wel door dat er echt iets aan de hand was", vertelt korporaal Jenot (31) van de Koninklijke Marine. Uit privacyoverwegingen worden medewerkers van de Marine nooit bij hun achternaam genoemd.

"We besloten de auto aan de kant te zetten en nog voor hij stil stond, waren mijn collega's zich al aan het omkleden", vertelt hij. "We zagen de auto net van de kant af drijven. We wisten niet wat er aan de hand was en wat we moesten doen. Wel zagen we een politieagent in burger die zich ook al aan het klaarmaken was en we besloten direct het koude water in te springen."

Met touwen en lijnen probeerden ze richting de auto te komen, maar dat lukte niet. "Toen gingen we nog verder het water in en probeerden we het glas van de autoramen te breken. Dat lukte ook niet. Daarna hebben we met de noodhamer van onze eigen auto het raam kapot gemaakt."

Slachtoffer was mogelijk in shock

Ze kwamen zo bij de bestuurder uit; deze zat nog in zijn auto. Mogelijk was hij in shock, want 'het duurde even om hem ervan te overtuigen dat hij uit zijn auto moest gaan'. Ze hadden haast, want de auto zonk steeds dieper het water in. "Doordat een raam kapot was gemaakt, kwam er water in en ging de voorkant van de auto sneller zinken."

Pas toen de auto onder water verdween, lukte het de automobilist om uit de auto te komen. "We hebben hem vervolgens meteen op de kant getrokken."

Hoe lang het allemaal heeft geduurd? Jenot weet het niet. "Misschien alles bij elkaar nog geen kwartier." Hij beschouwt zichzelf niet als een held. "Ik ben gewoon de persoon die ik zelf ben. Ik heb wel voor hetere vuren gestaan en handelen is prioriteit nummer één."