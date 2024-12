Huizer kinderopvang wordt vervolgd voor dood peuter (2)

De dood van het jongetje valt het kinderdagverblijf aan te rekenen, meent justitie. Volgens het Openbaar Ministerie heeft het kinderdagverblijf niet genoeg rekening gehouden met het risico op verdrinking. Naast de buitenruimte van de opvang lag een sloot, die voor kinderen te makkelijk te bereiken was. Justitie vindt dat er geen adequaat beleid was om het risico op vermissing en verdrinking in te perken. De veiligheid en gezondheid van de kinderen op de opvang was daarom onvoldoende gewaarborgd.

Niet geluisterd naar roep om hulp

Daarnaast zouden pedagogisch medewerkers meermaals verzocht hebben om meer hulp om de groep kinderen te leiden, maar daar is door de stichting achter het kinderdagverblijf onvoldoende op gereageerd.

Lang onderzoek

Justitie heeft na de tragische dood van de peuter lang onderzoek gedaan. Dat richtte zich ook op de vraag of er medewerkers van de kinderopvang verwijtbaar hebben gehandeld. Justitie heeft gekeken naar het handelen van drie leidsters die op de bewuste dag aan het werk waren en hun teamleider.

De pedagogisch medewerkers zijn het jongetje volgens justitie uit het oog verloren, maar er is onvoldoende bewijs dat ze onvoorzichtig of nalatig zijn geweest. Daar komt bij dat justitie vaststelt dat de groep onderbezet was en de leidsters dus meermaals om hulp hebben gevraagd. Ook de teamleider wordt niet persoonlijk vervolgd: zij heeft volgens justitie wel gedaan wat er van haar verwacht werd. Alle zaken tegen medewerkers worden daarom geseponeerd.

De overkoepelende stichting wordt dus wel vervolgd. De directeur zal zich - als rechtspersoon - voor de rechter moeten verantwoorden, maar wordt niet persoonlijk vervolgd. Wanneer de zaak voor de rechter komt is nog niet duidelijk.