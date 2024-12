De toon is gezet: Noord-Holland streamt massaal Roxy Dekker en Yves Berendse

In de top 10 van best beluisterde artiesten binnen onze provincie vinden we één Noord-Hollander terug: opnieuw Roxy Dekker. De 19-jarige kende een uiterst succesvol jaar met hits als Sugardaddy, Satisfyer en Huisfeestje.

De top 10 van best beluisterde artiesten in Noord-Holland:

1. Taylor Swift

2. Frenna

3. Drake

4. Ronnie Flex

5. Billie Eilish

6. Lijpe

7. David Guetta

8. The Weeknd

9. Kanye West

10. Roxy Dekker

Deze tien artiesten zijn ook het best beluisterd in de rest Nederland, zij het wel in een andere volgorde.