Nieuw gemaal gaat Wieringer voeten droog houden: "Deze kan meer water aan"

Het gemaal werd de afgelopen tijd gebouwd en gisteren officieel in gebruik genomen. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft er daarmee weer een modern, krachtig gemaal bij gekregen. Met twee vijzels die het water richting de boezem aan de zuidzijde van Westerland pompen, kunnen de Wieringer akkers makkelijker droog gehouden worden.

"We staan nu in de Hoelmerkoog. Het gemaal dat hier stond was oud en versleten. Onderdelen waren moeilijker te krijgen en dan wordt het risico van de beheersing van het water te groot. In 2008 hebben we hier wateroverlast gehad en om dat te voorkomen hebben we meer capaciteit nodig en die hebben we nu met dit nieuwe gemaal", legt projectleider Imre Burgering uit.

Boer en paling geholpen

Het gemaal werkt volledig automatisch, computers rekenen uit wat er moet gebeuren. Het is niet alleen inzetbaar bij nattigheid, maar ook bij warmte en droogte kan de Hoelm bijspringen. "Als het in de zomer droog is en de agrariërs meer water nodig hebben, kunnen we water via de boezem de polder in laten lopen. We hebben ons trouwens laten inspireren door de oude wierschuren van Wieringen. Het gebouw is in die stijl gebouwd."

Volgens het hoogheemraadschap is het nieuwe gemaal ook goed nieuws voor de vissen in het gebied. "Er zit een vispassage. We kunnen zorgen dat de glasaal netjes de polder in gaat en ook weer terug kan."