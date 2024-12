Hoe therapiehond Kaelynn mensen met dementie helpt

Bijna een op de tien 65-plussers in Noord-Holland Noord leeft met dementie. Het is een zorgwekkende trend die naar verwachting alleen maar groter wordt. De hersenziekte is niet te genezen en naarmate de ziekte vordert, wordt de wereld van de zieken steeds kleiner.

Kaelynn, een 8-jarige Hovawart, opent die wereld weer een beetje. "Met een therapiehond kan je ze een stukje kwaliteit van de dag geven", legt de Schagense Angelika Balk van de stichting Therapiehond Nederland uit. Met haar honden komt ze al bijna twintig jaar in Magnushof. Zowel mentaal als fysiek kan een therapiehond effect hebben op de bewoners.

De bezoeken aan het verzorgingshuis bevallen goed. "Soms kom je er in woorden niet meer goed uit met mensen die al verder gevorderd zijn in hun dementie", vertelt Astrid Koenis, medewerker Zorg & Welzijn in Magnushof. "De doelgroep is met een dier soms zo goed benaderbaar, en dan hoef je niet veel te zeggen om contact te leggen met een bewoner."