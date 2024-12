'Politiemedewerker' blijkt geen echte agent, maar oplichter: tienduizenden euro's schade

De vrouw uit Bennebroek denkt dat zij die dag rond 19.15 uur gebeld wordt door iemand van de politie. Om inbraakpogingen bij de dame in kwestie te voorkomen, komt een zogenaamde politiemedewerker haar sieraden en geld ophalen om ze in een kluis veilig te stellen.

Het slachtoffer geeft van alles in goed vertrouwen mee: een gouden schakelarmband, twee gouden kettingen met hangers en meerdere gouden ringen, in totaal ter waarde van om en nabij de 15.000 euro. Daarnaast worden pinpassen en bijbehorende codes meegegeven aan de zogenaamde agent.

Argwaan

Het slachtoffer mocht van de verdachte niets met anderen bespreken, dit zou anders het lopende onderzoek kunnen schaden: uiteraard een fabeltje om te voorkomen dat het slachtoffer de echte politie inschakelt.

In de dagen erna wordt haar onder meer gevraagd om een tweedehandsauto te kopen. Toen de verdachte dit bedrag voor de tweedehandsauto wilde pinnen, kreeg ze argwaan en belde ze de politie. Ze heeft toen ook meteen haar rekeningen geblokkeerd, maar toen was het kwaad al geschied.

Met de pinpassen is in totaal voor ruim 10.000 euro gepind in Sassenheim en Amsterdam Nieuw-West. Ook heeft het slachtoffer 2.000 euro overgemaakt naar een Bitcoin-rekening.

Signalement

De man heeft een lichtgetinte huidskleur en is rond de 20 jaar oud. Hij heeft een snorretje en droeg een zwarte pet en had een jas aan van het merk Under Armour.