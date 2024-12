'Politieagent' pint en geeft 13.000 euro uit aan cadeaubonnen

De vrouw uit Velsen-Noord wordt op dinsdagmiddag 15 oktober door een zogenaamde politieagente gebeld met het welbekende verhaal dat criminelen in de buurt actief zijn. Ze wordt wijsgemaakt dat haar spullen moeten worden veiliggesteld, zoals haar bankpasjes, sieraden en inloggegevens van de telefoon en haar online internetbankieren-codes. Niet veel later haalt een verdachte die spullen op. Dit zou dan een politiestudent, gekleed in burger, zijn.

Er wordt op die 15 oktober op diverse plekken in Amsterdam betaald en gepind. Dat gebeurt rond 16.00 uur bij een tijdschriftenwinkel aan de Stadionweg in Zuid en rond 16.30 uur aan de Eerste Oosterparkstraat in Oost. Een half uurtje later pint hij rond 17.00 uur aan de Karspeldreef in Amsterdam-Zuidoost en om 17.20 uur bij een tijdschriftenwinkel aan het Bijlmerplein.

Cadeaubonnen

Er wordt voor ruim 13.000 euro opgenomen en gepind en er worden onder meer cadeaubonnen aangeschaft. Duizenden euro's aan vouchers worden gekocht.

