“Kijk goed voordat je ze scant”: politie waarschuwt voor oplichting met QR-codes

En juist deze tijd van het jaar is het goed dat je extra oplet. “De feestdagen komen eraan. Dat betekent dat mensen vaak online zullen winkelen en dat betekent ook dat criminelen vaker actief zijn. Dus als je een QR-code ziet met een actie die te mooi lijkt om waar te zijn, is dat vaak ook zo.”

QR-codes overgeplakt

Wees voorzichtig met het scannen van QR-codes, is het advies van de politie en controleer altijd of er een QR-code is geplakt op een andere QR-code en als dat zo is, niet scannen.