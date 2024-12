Voor miljoenen aan schade: vandalisme op Noord-Hollandse stations neemt toe

Het is niet de eerste vernieling. Afgelopen maandag- op dinsdagnacht was het ook al raak. Toen was station Bovenkarspel Flora aan de beurt. Vandalen sloegen een gloednieuwe wachtruimte aan gort. En nog geen maand geleden gebeurde er iets soortgelijks in Purmerend.

In september werd station Castricum ook al onder handen genomen door één of meerdere vandalen. Daar werd voor 20.000 euro vernield. Martijn de Graaf, woordvoerder van ProRail, kan er chagrijnig van worden. "Bij elkaar is het gewoon 30.000 euro belastinggeld dat wordt weggegooid."

Grote zorgen om toename vernieling op stations

ProRail geeft aan zich zorgen te maken over 'de toenemende mate en grote schaal waarop vernielingen worden aangebracht op haltes en stations zonder toezicht van personeel en camera’s'. "Alleen al in het afgelopen jaar is voor miljoenen schade geleden. Dit zorgde ervoor dat liften voor lange termijn niet te gebruiken waren".

Tekst loopt door onder de foto.