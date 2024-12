Amsterdamse buurtfestivals dreigen te verdwijnen door gemeentelijke regeldruk

Ook het Indische Buurt Festival zucht onder het papierwerk. "Het zijn iets van negen onderdelen alles bij elkaar. Je hebt het duurzaamheidsplan, een technisch plan. Je moet voor al je podia precies aanleveren wat wat is en waar het komt te staan. Ik snap het wel, het heeft met veiligheid te maken, maar om het allemaal op vrijwillige basis voor elkaar te krijgen is ontzettend lastig", legt René Janssen uit van het festival dat jaarlijks aan het einde van de zomer rond de Javastraat wordt gehouden.

Jordaanfestival

Dat de regels knellen bleek al eerder dit jaar toen het Jordaanfestival niet doorging, omdat het geen entree mocht vragen van de gemeente om zo de begroting rond te krijgen. De Aprilfeesten en het Indische Buurt Festival pleitten voor maatwerk. De grootste partij in de raad, de PvdA, is het daarmee eens.

"Mijn partij staat er in ieder geval voor dat we de buurtfeesten zien als onderdeel van de ziel van de stad", zegt raadslid Bastiaan Minderhoud. "Dat herhalen we de hele tijd. Als we het over de ziel van de stad en dat we dat moeten koesteren, vooral in deze tijd van stijgende prijzen en toenemende polarisatie, dan moeten we inzetten op het aangaan van het gesprek met de buurtfeesten bij de totstandkoming van het nieuwe evenementenbeleid."

Aan het nieuwe evenementenbeleid wordt op dit moment gewerkt en gaat - na meerdere keren te zijn uitgesteld - waarschijnlijk per 2026 in.