Toch geen ontslag voor brandweervrijwilliger, omstreden reanimatiebeleid nog wel van kracht

Lees hier de gehele reactie van de voorzitter van de Veiligheidsregio, Gerhard van den Top, op de vergadering waar de situatie bij de brandweer werd besproken:

Het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek heeft vanochtend gesproken over betrokkenheid van onze brandweer bij reanimaties. Er werd opnieuw vastgesteld dat in de multidisciplinaire reanimatie hulpverlening de toegevoegde waarde van de brandweer niet in snelheid, maar in kennis en voertuigen is gelegen. We stelden ook vast dat de discussie over dit thema ook wordt veroorzaakt in de samenwerking tussen vrijwilligers en korpsleiding.

De onderliggende problematiek van die samenwerking heeft zich in de eerste plaats gemanifesteerd in de kazerne in Loosdrecht. Daar is inmiddels een bemiddelingstraject gestart. Het Algemeen Bestuur heeft daarvoor vanochtend waardering uitgesproken en vertrouwt op een positieve uitkomst en herstel van de goede verhoudingen en samenwerking tussen deze kazerne en de korpsleiding.

Tenslotte wil het Algemeen Bestuur in januari graag in gesprek met een bredere delegatie van de brandweer vrijwilligers uit de kazernes in de Gooi en Vechtstreek. Op die manier hopen we ook breder ervaringen en wensen te horen waarmee we de samenwerking in onze veiligheidsregio in de komende jaren verder kunnen verbeteren.