Organisatie F1-camping Santpoort teleurgesteld: "Jammer, maar we voelden 'm aankomen"

De campingorganisatoren vinden het jammer dat het gaat stoppen, maar troosten zich met de gedachte dat het nog niet zover is. "Dit jaar en volgend jaar gaan we gewoon door met de camping", zegt Mul. "We gaan gewoon nog twee keer knallen." Gevraagd naar het doel voor komend jaar hoopt Mul de bijdrage aan de kas van Terrasvogels minstens te verdubbelen tot tienduizend euro.

Of er nog gekke plannen zijn voor de komende jaren? "We willen weer iets groter worden. We hopen op vijfhonderd gasten. Verder is het hele campingproject al wild genoeg", zegt Mul lachend.