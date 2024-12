Gooise gemeenten willen minder auto's naar dorpsharten, maar dat blijkt lastig

In Laren (en ook in Hilversum) spelen ze bijvoorbeeld met het idee om in de buurt van de A1 en de A27 een zogenaamde hub te realiseren. Dit zijn centrale plekken waar vrachtwagens hun lading kunnen lossen, waarna elektrische wagens het centrum in gaan om de winkels te bevoorraden. Daarmee creëer je emissievrije zones en weer je de vrachtwagens, maar hoe autoluw maak je het dorpshart eigenlijk als je daar vervolgens twaalf busjes naartoe moet sturen? Dat is een dilemma.

Gevoelig thema

Hoe je een autoluw centrum voor elkaar krijgt, is lastig. Echt concrete voorstellen zijn er dan nog steeds niet. De kernboodschap leidt namelijk bij de meeste mensen niet tot applaus. Autoluwe centra is een gevoelig thema. Zorgen voor voldoende draagvlak bij inwoners, winkeliers en bezoekers is dan ook één van de grootste opdrachten van de gemeenten.

Dat het voorzichtigheid troef is, blijkt duidelijk uit de beantwoording van de gemeenten op vragen van NH. "We doorlopen een uitvoerig proces waarin we inventariseren wat er allemaal mogelijk, wat wenselijk en wat haalbaar is op het vlak van autoluw", reageert de gemeente Hilversum. De buren van Gooise Meren zeggen: "We willen toe naar zo breed mogelijk gedragen oplossingen. Het doel is weliswaar autoluw, maar daarbij wel rekening houdend met zoveel mogelijk belangen."

De opdracht

En in Laren en Blaricum houden ze zowaar een nog grotere slag om de welbekende arm. "De opdracht is om te onderzoeken in hoeverre de centra autoluwer kunnen worden, niet dat ze 'autoluw moeten zijn'", is het antwoord.

Wat ook niet meehelpt, is dat het totaal onduidelijk is wanneer de centra autoluw moeten zijn. Hilversum en Gooise Meren hebben beleidsplannen met in de titel 2040. Laren en Blaricum zijn bezig met de Verkeersvisie 2035, maar uit uit onze navraag blijken deze jaartallen totaal geen harde deadlines te zijn.

Begin volgend jaar moeten de Blaricumse en Larense verkeersplannen klaar zijn en dan moet duidelijk zijn wat de doelstellingen zijn hoe het autoverkeer in beide centra moet gaan afnemen. In Hilversum is een lijst aan kansrijke maatregelen bijna af. Nadat deze getoetst zijn op haalbaarheid en verkeerskundig effect komt dit lijstje in het eerste kwartaal van 2025 aan de orde tijdens informatiebijeenkomsten. En in Gooise Meren zijn ze nog druk bezig met de gesprekken met inwoners.