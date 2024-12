Niet meer aan maar achter de bar: Robert is pas 25 en nu al kroegeigenaar

Er zullen in Tommy's Café in Wieringerwerf geen biertjes voor Robert Indermaur meer getapt worden, want de 25-jarige is sinds 1 december de nieuwe eigenaar van de kroeg. Hij neemt de toko over van Bo Lee, die haar zaak na jaren vaarwel zegt voor een rustiger leven zonder werken tot diep in de nacht.

De jonge ondernemer, die zelf ook een graag een geziene gast in het café is, staat te trappelen om de kroeg waar jong en oud al jaren samenkomt voor een gezellig avond over te nemen. En hoewel Robert al langer de ambitie heeft om horecaondernemer te worden, zag die droom er voor hem eigenlijk net anders uit. "Het leek mij altijd leuk om in bijvoorbeeld Spanje of Italië een café te beginnen", vertelt hij op een barkruk in zijn kroeg.

Maar Bo ziet in Robert de ideale opvolger voor haar gezellige kroeg met veel vaste gasten, en vroeg hem daarom anderhalf jaar geleden of hij de tent wil overnemen. "Toen zei ik nee. Daarna heeft ze me nog twee keer gevraagd. Uiteindelijk dacht ik, misschien is het toch wel iets voor mij."

Rob's Café

Inmiddels heeft Bo met een groot feest afscheid genomen van haar kroeg en stamgasten en is de sleutel overgedragen aan Robert. Na jaren is er een eind gekomen aan de typische bruine kroeg Tommy's Café en gaat het verder als Rob's Café. Maar veel gaat er niet veranderen, verzekert de jonge ondernemer.

Tekst gaat door onder de foto