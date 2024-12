Noord-Hollandse zedenzaak brengt dierenmisbruik in heel Nederland aan het licht

Onder de verdachten zitten boeren, professionele dierenfokkers en eigenaren van dieren. Het gaat om mensen uit onder meer regio's Amsterdam, Den Haag, Noord- en Oost-Nederland.

Zij zouden mogelijk (huis)dieren seksueel misbruiken, hun eigen dieren beschikbaar stellen voor ontucht of in het bezit zijn van dierenporno. Of er sprake is van een netwerk van diereneigenaren die contact hadden met elkaar wordt nog onderzocht.

Omdat het gaat om lopende onderzoeken doet het Openbaar Ministerie geen uitspraken over leeftijden en woonplaatsen van de verdachten.

Het gaat in totaal om minimaal zestien onderzoeken die voortkomen uit de zaak rondom Julian F. uit Tuitjenhorn. Samen met zedendelinquent Marco H. uit Alkmaar, die hij kende via een dating-app, fantaseerde hij over het misbruiken van kleine kinderen.

Honderden contacten

De Tuitjenhorner bood zich online via Marktplaats als oppas aan, bij gezinnen in heel Nederland. Hij droeg op foto's een uniform, waardoor hij vertrouwen zou hebben gewekt bij ouders.

In juli van dit jaar werd hij door de rechtbank Noord-Holland veroordeeld voor ontucht met een 1-jarig jongetje en voor het hebben van seks met een hond en een varken.

Met medeverdachte H. besprak hij in chats extreme fantasieën over het 'tot bloedens toe' misbruiken van dieren. De recherche vond na de aanhouding van F. in mei 2023 in zijn telefoon videobeelden van ontucht met dieren, door hemzelf zelf en anderen.

Daarnaast had hij 566 telefoonnummers opgeslagen onder namen als 'boer', 'varken', 'koe', 'paard', 'hond', 'reu'. Vermoedelijk gaat het om de dieren van deze contactpersonen.

