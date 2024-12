Racefamilie Bleekemolen hinkt op twee gedachten met stoppen F1 Zandvoort

Ontelbaar aantal rondjes reden Michael en Jeroen Bleekemolen op het circuit van Zandvoort. De vader en zoon zijn haast opgegroeid op het circuit. "Mijn eerste keer op Zandvoort was in 1956. Toen was ik zeven jaar oud", aldus Michael, die momenteel nog de hele wereld over reist om te racen. Jeroen maakte de legendarische Grand Prix van 1985 als klein jongetje mee. "Wij zijn opgegroeid op Zandvoort. Het was dan ook fantastisch om deze races weer mee te maken."

"Een beetje verrassend wel", zegt Jeroen over het feit dat de GP na 2026 stopt in Zandvoort. "Het leek erop dat het afgewisseld zou worden met Spa of Barcelona, maar ik snap het eigenlijk heel goed", zegt Jeroen, "Als Max vandaag stopt, om welke reden dan ook, dan is dat een aderlating voor de fans en ook het evenement", zegt Michael. "Daarbij komt het verzadigingspunt. Als de tribuneplaatsen niet meer vol zitten, zal er geld bijgelegd moeten worden. Dat wil de organisatie denk ik voor zijn."

Racefeest

Als autosportliefhebbers huilt het hart van de familie Bleekemolen. De Formule 1 op Zandvoort was voor hen een feest. "Ze hebben hun nek uitgestoken. Echt een fantastisch evenement wat representatief is voor de rest van de wereld. Hulde hoe ze het allemaal gedaan hebben."

"Sportief is het heel jammer dat Formule 1 verdwijnt", zegt Jeroen, die de afgelopen edities als analist voor de NOS rondom de race aanwezig was. "Maar als je reëel kijkt, is het een wonder dat we de Formule 1 hebben weten terug te krijgen. Zonder staatssteun en financiële kracht. Daardoor blijft het risico ook groot."