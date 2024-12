Amateurs van Quick Lions beleven 'magische avond': "Voor één keer je droom waarmaken"

Quick Lions speelt momenteel in de eerste divisie, wat na de BNXT-League en de promotieklasse het hoogste niveau in Nederland is. Inmiddels heeft het elf teams in verschillende competities spelen. Tegen Donar hield het lange tijd knap stand. "We hebben er nog een spektakel van gemaakt. 21 punten verschil verloren, maar eigenlijk is dat bizar goed. Normaal gesproken verlies je wel met veertig of vijftig punten verschil."

Droom

In het voetbal vond onlangs een soortgelijke wedstrijd plaats. Kolping Boys uit Oudorp nam het in de beker op tegen eredivisionist FC Groningen. Nu overkomt het de basketballers van Quick Lions. "Het is alsof de amateurclub Ajax op bezoek krijgt. Je speelt een wedstrijd tegen een club waar je vroeger graag voor wilde spelen. Het is alsof je voor één keer je droom kan waarmaken."

Met de onvergetelijke avond vers in het geheugen hoopt Steur dat de club kan blijven groeien. De ambitie is om volgend seizoen in de promotieklasse te spelen. Inmiddels zijn de Bussumers, die vorig jaar promoveerden, goed op weg. Momenteel staan ze eerste in de eerste divisie.