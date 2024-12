Vijf vragen én antwoorden over het vuurwerkverbod in Alkmaar

Waarom is er een vuurwerkverbod in Alkmaar?

Begin juni houdt de gemeenteraad van Alkmaar een raadgevend referendum over een mogelijk vuurwerkverbod. Daaruit blijkt dat 65,3 procent van de stemmen vóór een algeheel verbod op vuurwerk is in de gemeente. 34,7 procent van de stemmers is tegen.

De uitslag van het referendum is enkel een advies en is dus niet bindend. Toch besluit de gemeenteraad op 15 juli om de stemmen serieus te nemen en kiest dan ook definitief voor een algeheel verbod in de gemeente.

Een vuurwerkverbod wordt in steeds meer Noord-Hollandse gemeenten toegepast. Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en Amsterdam gingen Alkmaar al voor.

Waarom kan ik nog wel vuurwerk kopen in Alkmaar?

Voor vuurwerkwinkels gelden landelijke regels. In de gemeente is het dus niet strafbaar om het vuurwerk te kopen, maar wél om het af te steken.

Wordt er een alternatieve activiteit georganiseerd?

De gemeente organiseert dit jaar twee lasershows in De Mare in Alkmaar Noord en in De Rijp. Het aanbod voor dit jaar is dus nog wat karig, maar de gemeenteraad besloot in september dat er eind 2025 wel groot zal worden uitgepakt. Dan staan er vier lichtshows én vuurwerk op het programma. Een leuk vooruitzicht, maar dit jaar zul je dus voor een knallend uiteinde nog even geduld moeten hebben.

Hoe gaat de gemeente het verbod handhaven?

Vanaf oktober worden er twee extra vuurwerkboa's ingezet. Ook worden er extra camera's geplaatst om het verbod te handhaven.

Daarnaast heeft de gemeente een meldpunt opgezet om vuurwerkoverlast van 1 december tot en met 5 januari te kunnen melden. Ook kan je wijkagenten bellen als je overlast merkt of vuurwerk ziet.

Omdat het verbod dit jaar nieuw is, doet de gemeente nog onderzoek naar de juiste manier om illegale praktijken te handhaven. "Dit zal niet zomaar in een jaar vlekkeloos gaan", liet burgemeester Anja Schouten eerder weten. Ze gaf aan dat het een proces wordt wat zal moeten leren van eerdere ervaringen.

Wat gebeurt er als ik toch vuurwerk afsteek?

Handhavers en wijkagenten zullen mensen aanspreken die toch vuurwerk afsteken, laat de gemeente weten. Overtreders riskeren een boete. Soms gevolgd met een gebiedsverbod of dwangsom. Bij kinderen die jonger zijn dan 18 jaar worden de ouders ingelicht.