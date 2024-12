Topstuk van het Amsterdam Museum gaat op reis, maar moet nog wel worden opgefrist

Koppertjesmaandag

Een van de topstukken is het schilderij Koppertjesmaandag van Adriaen van Nieulandt. Koppertjesmaandag was de derde maandag na Driekoningen (6 januari), de enige dag waarop lepralijders de stad in mochten om geld in te zamelen voor het Leprozenhuis. De rest van het jaar was de stad voor hen verboden terrein. Het schilderij toont de laatste tocht van de leprozen in 1604. Van Nieulandt maakte dit werk pas jaren later, in 1633, in opdracht van het Leprozenhuis, waar het oorspronkelijk werd geplaatst. "Het is dus eigenlijk een flashback."

"Dit schilderij is heel bijzonder", legt conservator Norbert Middelkoop uit. "Als je naar zeventiende-eeuwse Nederlandse stadsgezichten kijkt, zie je meestal een behoorlijk aangeharkte stad: weinig vuil op straat, blije mensen, gegoede middenstanders, elite, mensen te paard of in een koetsje. Hier zien we een doorsnede van de Amsterdamse bevolking op de Dam."